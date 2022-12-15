Власти Перу ввели чрезвычайное положение в стране на 30 дней из-за протестов

Власти республики Перу ввели режим чрезвычайного положения на территории страны на 30 дней на фоне протестов, во время которых были зафиксированы случаи насилия и вандализма. Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава минобороны страны Альберто Отарола.

«Принято решение объявить чрезвычайное положение по всей стране в связи с актами вандализма и насилия, захватом автомагистралей и дорог, которые, безусловно, уже взяты под контроль национальной полицией и вооруженными силами страны», — передает его слова телеканал TV Peru.

Отарола добавил, что соответствующее распоряжение с ближайшее время будет опубликовано в официальной газете Перу. Также он подчеркнул, что такие серьезные события требуют решительной реакции правительства.

7 декабря полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо после того, как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занялся прокурор Патрисия Бенавидес совместно со специальной группой по борьбе с коррупцией.

Командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман объявил об отставке. Впоследствии от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИДа, а также постпред Перу при ООН.

Педро Кастильо занял пост главы республики 28 июля 2021 года. За прошедшее время парламент Перу трижды выступал за его отстранение.