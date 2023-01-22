Реклама
Прямой эфир
Армия
Артиллерист РФ предсказал неизбежный провал ВСУ под Кременной
Мир
CNN сообщил о шести новых секретных документах в доме Джо Байдена
Общество
Аэроэкспресс отменил несколько рейсов в аэропорт «Внуково» из-за ремонта
Мир
Глава минобороны Германии пообещал приехать на Украину в течение месяца
Мир
NYT узнала о продлении срока размещения военных из США в Румынии
Мир
Итальянцы потратили более €40 млрд сбережений из-за инфляции
Мир
Der Spiegel узнала о планах ФРГ передать Украине старые танки Leopard
Мир
В нескольких областях Украины ввели новые лимиты энергопотребления
Мир
В Турции арестовали руководителя службы безопасности ИГ
Мир
В США объяснили трудности с введением санкций на нефть из России
Мир
NYT узнала о возможной отставке главы аппарата Белого дома
Мир
Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить часть Украины

Полиция Перу задержала более 200 протестующих в Лиме при разгоне их лагеря

RPP: полиция Перу задержала более 200 протестующих в Лиме при разгоне их лагеря
0
Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

200 человек задержаны полицией Перу в результате ликвидации лагеря протестующих на территории столичного университета. Об этом 21 января сообщила радиостанция RPP со ссылкой на прокуратуру.

Пробы Перу: ждут ли страну досрочные выборы
Протесты вновь набирают обороты, несколько министров уже ушли в отставку

«Около 205 человек были задержаны на территории Национального университета Сан-Маркоса UNMSM в ходе полицейской операции сегодня утром, которая разогнала лагерь протестующих, разбитый в учебном заведении 18 января», — говорится в материале.

Отмечается, что ликвидацию лагеря провели после жалобы университета на агрессию в отношении сотрудников службы безопасности вуза и кражу оборудования.

Ранее, 19 января, стало известно, что в ходе беспорядков у международного аэропорта в городе Арекипа в Перу погиб человек. 30-летнего мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Кроме того, более 10 человек получили различные травмы.

До этого, 17 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла россиян от посещения Перу, а находящихся на территории страны соотечественников призвала соблюдать осторожность.

7 декабря полиция Перу задержала действующего на тот момент президента республики Педро Кастильо, после того как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занялась прокурор Патрисия Бенавидес совместно со специальной группой по борьбе с коррупцией.

В этот же день первый вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве новой главы республики. Протесты в Пуно, Арекипе, Куско и других крупных регионах на юге страны начались после того, как Болуарте пришла к власти.

14 декабря власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в стране на 30 дней из-за протестов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023