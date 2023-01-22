Полиция Перу задержала более 200 протестующих в Лиме при разгоне их лагеря

200 человек задержаны полицией Перу в результате ликвидации лагеря протестующих на территории столичного университета. Об этом 21 января сообщила радиостанция RPP со ссылкой на прокуратуру.

«Около 205 человек были задержаны на территории Национального университета Сан-Маркоса UNMSM в ходе полицейской операции сегодня утром, которая разогнала лагерь протестующих, разбитый в учебном заведении 18 января», — говорится в материале.

Отмечается, что ликвидацию лагеря провели после жалобы университета на агрессию в отношении сотрудников службы безопасности вуза и кражу оборудования.

Ранее, 19 января, стало известно, что в ходе беспорядков у международного аэропорта в городе Арекипа в Перу погиб человек. 30-летнего мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Кроме того, более 10 человек получили различные травмы.

До этого, 17 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла россиян от посещения Перу, а находящихся на территории страны соотечественников призвала соблюдать осторожность.

7 декабря полиция Перу задержала действующего на тот момент президента республики Педро Кастильо, после того как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занялась прокурор Патрисия Бенавидес совместно со специальной группой по борьбе с коррупцией.

В этот же день первый вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве новой главы республики. Протесты в Пуно, Арекипе, Куско и других крупных регионах на юге страны начались после того, как Болуарте пришла к власти.

14 декабря власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в стране на 30 дней из-за протестов.