Пробы Перу: ждут ли страну досрочные выборы

Без проведения досрочных выборов Перу будет сложно выйти из кризиса , считают опрошенные «Известиями» эксперты. С 15 января в ряде регионов страны на месяц введен режим ЧП. Протесты в республике вновь набирают обороты , а министры уходят в отставку из-за роста числа погибших демонстрантов — по данным управления омбудсмена, известно уже о 49 случаях. Ситуация обострилась после ареста экс-президента Педро Кастильо , который попытался совершить переворот. Его сторонники требуют отставки новой главы страны Дины Болуарте и проведения досрочных выборов. Как будет развиваться ситуация — в материале «Известий».

Чрезвычайная ситуация

До 15 февраля в нескольких регионах Перу будет действовать режим чрезвычайного положения в связи с активизацией протестов . Об этом сообщила газета Еl Peruano со ссылкой на указ правительства страны от 15 января. Режим затронет такие регионы, как Пуно, Куско, Лима, провинции Кальяо и Андауайлас, Тамбопата и Тауаману, а также округ Тората. Полиция будет обеспечивать общественный порядок при поддержке вооруженных сил.

«Известия» направили запрос в посольство РФ в Перу. Ранее на сайте дипмиссии отмечалось, что риск внезапного обострения ситуации сохраняется. Посольство рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в страну, не вызванных острой необходимостью .

Пробы Перу Бывший президент Перу Педро Кастильо во время выступления на открытии VII Министерского саммита по вопросам управления и цифровой трансформации Америки, 10 ноября 2022 года Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

Ситуация в республике обострилась еще в конце прошлого года: 7 декабря уже экс-президенту Педро Кастильо (член левой партии «Свободное Перу») объявили импичмент . Накануне этого политик сообщил о планах провести масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство. При попытке укрыться в посольстве Мексики Кастильо был задержан и арестован на 18 месяцев. На его место пришла вице-президент Дина Болуарте (исключена из «Свободного Перу» в январе 2022 года) .

Пробы Перу Президент Перу Дина Болуарте (в центре) с членами нового правительства, 21 декабря 2022 года Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

В своей инаугурационной речи она осудила попытку предшественника совершить государственный переворот и заявила о необходимости сформировать правительство, в которое вошли бы представители всех политических сил. Сторонников Педро Кастильо возмутила форма смены власти, и они вышли на улицы . Манифестанты по сей день требуют освобождения экс-президента и отставки нынешней главы страны Дины Болуарте.

В январе ситуация начала обостряться в связи с пополнением списка погибших во время протестов . На сегодня известно, что их минимум 49 (среди них один сотрудник полиции). Такие данные приводятся в отчете управления омбудсмена от 12 января.

Опубликованные фото и видео говорят о том, что полиция нарушала предписания для разгона протестующих. Согласно медицинским заключениям, огнестрельное оружие органы правопорядка применяли не только ниже колена. Так, четыре человека были ранены в голову, восемь — в грудь, еще четверо — в плечо. Генеральная прокуратура Перу уже начала предварительное расследование в отношении Дины Болуарте и главы Минобороны Альберто Отаролы .

Пробы Перу Эдит Прадо, сестра Эдгара Прадо, который скончался от смертельного огнестрельного ранения в день протестов после свержения бывшего президента Перу Педро Кастильо, показывает фотографию с гильзами, 21 декабря 2022 года Фото: REUTERS/Angela Ponce

СМИ на этом фоне продолжают публиковать опросы, согласно которым уровень поддержки президента сейчас остается крайне низким. Согласно данным IEP (Институт перуанских исследований), 71% населения не одобряет руководство Дины Болуарте . И лишь только 19% перуанцев поддерживают политика, которая ранее заявляла, что не уйдет с поста, несмотря на претензии протестующих.

Условные досрочные выборы

Впрочем, из-за текущего развития ситуации продолжают слагать свои полномочия представители правительства . 13 января подали в отставку министр по делам женщин и уязвимых групп населения Гресия Рохас Ортис, а также глава министерства внутренних дел Виктор Эдуардо Рохас. Ранее от своего поста отказался министр труда страны Эдуардо Гарсия, по словам которого сейчас необходимо «повернуться лицом в сторону страны» .

Пробы Перу Солдат разговаривает с демонстрантами во время перемирия в ходе протестов с требованиями досрочных выборов и освобождения свергнутого перуанского лидера Педро Кастильо, 8 января 2023 года Фото: REUTERS/Hugo Courotto

Перуанские политики, сложившие полномочия, убеждены, что ситуация требует досрочных всеобщих выборов в 2023 году. Заместитель директора Института Латинской Америки РАН (ИЛА РАН) Дмитрий Розенталь отметил: силовые методы уже доказали свою неэффективность в подавлении протестов. По мнению эксперта, единственный шанс успокоить демонстрантов — придумать общую легитимную меру , которая удовлетворит граждан.

— Перу уже долго живет в разделенном обществе. Довольно большая часть населения не чувствует, что у них есть прямая связь с правительством. Форма смещения Педро Кастильо, несмотря на его антиконституционные действия, привела к непониманию перуанцев , — сказал он, добавив, что в нынешней ситуации умиротворяющим жестом могут стать как раз досрочные выборы .

Советник директора ИЛА РАН Виктор Калашников сказал «Известиям»: в нынешней ситуации уже левым и правым силам в стране понятно, что без выборов будет сложно снять напряжение, хотя и это, по его мнению, не решит всех проблем.

Пробы Перу Женщина наблюдает за блокпостом на пункте пересечения границы между Боливией и Перу во время акции протеста после свержения бывшего президента Перу Педро Кастильо, 16 декабря 2022 года Фото: REUTERS/Claudia Morales

— Основной вопрос заключается в том, как будут проведены эти выборы. Сейчас всё народное недовольство связано с формой отстранения от власти президента Кастильо , который всячески демонстрировал свою народность. Так что основная задача — убедить население в легитимности процедуры смены власти. А с какой программой должен выйти новый потенциальный глава государства, можно только гадать, — добавил эксперт.

Всеобщие выборы в Перу проходят каждые пять лет. Последние состоялись в апреле 2021 года. Тогда с 51,18% голосов победу одержал Педро Кастильо, заполучив на 44 тыс. голосов больше, чем представительница консервативной партии «Народная сила» Кейко Фухимори.

Согласно опросам, сейчас 52% перуанцев считают, что всеобщие выборы должны быть перенесены на декабрь 2023 года , несмотря на невозможность подготовить к этому сроку масштабные реформы. 57% опрошенных хотят, чтобы в будущем выборы проводились каждые четыре года, как это происходит в Чили, Эквадоре и США.

Дмитрий Розенталь заметил, что общество Перу крайне поляризовано. На этом фоне он считает, что приход к власти политика левых или правых взглядов не способен полностью снять напряжение.

Пробы Перу Демонстранты держат гигантский черный флаг, требуя роспуска правительства и проведения демократических выборов, отвергая нового президента Перу Дину Болуарте, 12 января 2023 года Фото: REUTERS/Alessandro Cinque

— За последние пять лет в Перу сменились шесть президентов. И, как правило, происходило это из-за того, что между главой страны и конгрессом не удавалось наладить рабочие отношения, — подчеркнул эксперт.