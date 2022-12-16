Мэр пресечения: в Стамбуле вышли на митинг в поддержку градоначальника

В центре Стамбула 15 декабря прошел митинг оппозиции в поддержку мэра города Экрема Имамоглу. Демонстрация на площади Сарачхане, как убедились «Известия», стала одной из самых массовых в Турции за последние три года. Жители Стамбула рассказали «Известиям», что готовы выступать в защиту мэра до тех пор, пока суд не отменит приговор политику — 14 декабря Имамоглу приговорили к 2,7 года тюрьмы за оскорбление ЦИК Турции. Именно мэра считали главным противником действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах — теперь его статус объединителя и символа оппозиции зацементирован, считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом протестная активность в стране в ближайшие дни только возрастет‎.

Назначенный кандидат

14 декабря суд Стамбула приговорил оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу к 2,7 года заключения и запретил заниматься политической деятельностью. Суд признал его виновным в оскорблении должностных лиц избирательной комиссии, а именно в том, что политик назвал членов ЦИК «идиотами». Это произошло в 2019 году после победы Имамоглу во втором туре выборов за кресло мэра Стамбула. В речи, которую политик произнес после подсчета голосов, он в сердцах назвал членов Избиркома ahmaklar («идиоты») — за то, что те аннулировали результаты первого тура голосования и провели второй этап.

Имамоглу рассматривался как потенциально наиболее сильный соперник Эрдогана на президентских выборах в 2023 году. Ставший в 2019-м мэром крупнейшего мегаполиса Турции с населением свыше 15 млн человек, Имамоглу в 2021-м был признан наиболее успешным градоначальником республики. Оппозиция, состоящая из шести партий — их еще называют Altılı Masa («стол шестерых») — до сих пор не определилась, кто будет ее единым кандидатом на предстоящих президентских выборах. Имамоглу, согласно опросам, получал наибольшее количество голосов и мог бы возглавить оппозицию.

Впрочем, опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты говорят: решение суда еще не означает, что Имамоглу сразу же будет арестован — политик уже заявил об аппеляции, после этого дело передадут в Верховный суд. Это может занять довольно длинный промежуток времени, что вполне позволит политику выдвинуть свою кандидатуру на выборах, пояснил «‎Известиям»‎ турецкий политолог Керим Хас.

— Речи о его аресте в ближайшее время не идет. Но проблема с тем, что оппозиция может выдвинуть его единым кандидатом от «‎стола шести»‎, а суд оставит приговор в силе. Тогда оппозиция, сделавшая ставку на Имамоглу, останется без единого кандидата, что еще сильнее расколет ее, — отметил эксперт.

Автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев в беседе с «‎Известиями»‎ пояснил: позиции Имамоглу после решения суда только укрепились. До сих пор оппозиция не могла решить, кого же выбрать в качестве главного кандидата. «‎Как говорят в Турции, Эрдоган таким образом сам себе выбрал соперника‎»‎, — заключил эксперт.

«Не отдавайте желтого быка‎»‎

Сразу после оглашения приговора Имамоглу предложил своим сторонникам собраться на площади Сарачхане в центре Стамбула и выразить протест решению суда. «Сегодня нация пострадала», — заявил 14 декабря Имамоглу. На турецком эта фраза звучит еще более живо — Bugün milletin canı yanmış (дословно «Сегодня у нации горит душа»).

«‎Потому призываю всех собраться в доме нашей нации, на площади Сарачхане»‎, — заявил мэр. Именно она считается главной городской площадкой для проведения демонстраций. 15 июля каждого года на этой площади проходят памятные мероприятия по случаю Дня демократии и национального единства в Турции. Этот праздник был установлен в стране после предотвращения госпереворота в 2016-м.

На этом фоне власти Стамбула 15 декабря решили закрыть некоторые дороги в центральном районе Фатих, где и расположена площадь Сарачхане, чтобы обеспечить безопасность собравшихся. По оценке корреспондента «‎Известий»‎, к 16 часам на площади собралось порядка 3-4 тыс. человек — несмотря на холодную погоду и дождь. Местные СМИ сообщают, что на митинг пришло до 10 тыс.

По призыву мэра на Сарачхане пришли руководители всех шести оппозиционных партий Турции. В частности, на митинге был глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу — его тоже называют одним из основных конкурентов Эрдогана на предстоящих выборах. Мэр Стамбула — член именно этой партии.

«Национальный альянс (оппозиции) пришел на Сарачхане, чтобы защитить волю 16 млн жителей Стамбула! Наша борьба — это борьба за справедливость», — сказал Кылычдароглу.

Лидер «‎Партии будущего»‎, экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу, выступая на митинге, заявил: «Национальное единство не может быть достигнуто путем объявления любого, кто думает иначе, террористом».

На сцене для митинга за спинами политиков, как успел заметить корреспондент «‎Известий»‎, была одна фраза «Народ будет стоять на своей воле». Это отсылка к победе Имамоглу на выборах 2019 года над кандидатом от правящей партии Бинали Йылдырымом и явный намек на политизированность решения суда.

Митинг продлился около двух часов. В районе площади наблюдалось большое количество полиции, но в целом обошлось без столкновений — не в пример митингам на площади Таксим в 2013 году.

Наиболее яркое обращение к Имамоглу сделал экс-глава партии HDP Селахаттин Демирташ, сам находящийся в тюрьме. Он призвал оппозиционных политиков «не выдавать желтого быка». Это фраза из одноименной турецкой сказки, где волки пытаются разобщить стадо быков, но те держатся вместе и отбивают атаки. До тех пор, пока хитрый старый волк не обращается к вожаку бычьего стада: мы, волки, не хотим на вас нападать, мы хотим жить в мире, но вот один из вас — желтый бык — он вызывает наше возмущение и заставляет нас желать вашей крови. Выдайте его нам, и мы успокоимся и не будем нападать на вас. Вожак решает выдать волкам желтого быка, чтобы те успокоились. Стоит ли говорить, что хищники после этого перебили все стадо быков, выменивая у них одного за другим.

Призыв Демирташа мгновенно стал вирусным в турецком Twitter. Другие лидеры оппозиции также отметили, что теперь «‎стол шести»‎ стал еще более единым в своем противостоянии правящей партии.

Оценка будущего

Яшар Ниязбаев считает, что решение суда приведет к массовым протестам по всей стране.

— Но это будут не стихийные протесты, а те, которые оппозиция будет собирать легально, то есть это не будут запрещенные мероприятия. Очень многие граждане недовольны тем, что происходит, — уточнил эксперт в беседе с «Известиями».

Керим Хас также считает, что протесты будут, но вряд ли они станут массовыми.

— Есть множество причин. Главным для большинства жителей Турции на выборах будет не вопрос ареста Имамоглу, а текущий экономический кризис. К тому же, Имамоглу нельзя назвать единым кандидатом от шести оппозиционных партий — до последнего времени у них сохранялись противоречия, латентное соперничество внутри продолжалось. Наибольшие протестные настроения, конечно, могут быть у сторонников Народно-республиканской партии, особенно в Стамбуле. Но сейчас зима, холодная погода. Поэтому я не ожидаю больших протестов, — констатировал Керим Хас.

Кроме того, протесты не станут массовыми из-за того, что люди боятся реакции властей, считает эксперт.

В последний раз подобного рода волнения в Турции проходили в мае 2022 года, когда тысячи людей вышли на улицы Стамбула, чтобы выступить против судебного приговора в отношении оппозиционного политика Джанан Кафтанджиоглу — ее обвинили в оскорблении президента и приговорили к десяти годам тюрьмы за посты в Twitter.