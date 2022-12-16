Мэр пресечения: в Стамбуле вышли на митинг в поддержку градоначальника
В центре Стамбула 15 декабря прошел митинг оппозиции в поддержку мэра города Экрема Имамоглу. Демонстрация на площади Сарачхане, как убедились «Известия», стала одной из самых массовых в Турции за последние три года. Жители Стамбула рассказали «Известиям», что готовы выступать в защиту мэра до тех пор, пока суд не отменит приговор политику — 14 декабря Имамоглу приговорили к 2,7 года тюрьмы за оскорбление ЦИК Турции. Именно мэра считали главным противником действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах — теперь его статус объединителя и символа оппозиции зацементирован, считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом протестная активность в стране в ближайшие дни только возрастет.
Назначенный кандидат
14 декабря суд Стамбула приговорил оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу к 2,7 года заключения и запретил заниматься политической деятельностью. Суд признал его виновным в оскорблении должностных лиц избирательной комиссии, а именно в том, что политик назвал членов ЦИК «идиотами». Это произошло в 2019 году после победы Имамоглу во втором туре выборов за кресло мэра Стамбула. В речи, которую политик произнес после подсчета голосов, он в сердцах назвал членов Избиркома ahmaklar («идиоты») — за то, что те аннулировали результаты первого тура голосования и провели второй этап.
Имамоглу рассматривался как потенциально наиболее сильный соперник Эрдогана на президентских выборах в 2023 году. Ставший в 2019-м мэром крупнейшего мегаполиса Турции с населением свыше 15 млн человек, Имамоглу в 2021-м был признан наиболее успешным градоначальником республики. Оппозиция, состоящая из шести партий — их еще называют Altılı Masa («стол шестерых») — до сих пор не определилась, кто будет ее единым кандидатом на предстоящих президентских выборах. Имамоглу, согласно опросам, получал наибольшее количество голосов и мог бы возглавить оппозицию.
Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты говорят: решение суда еще не означает, что Имамоглу сразу же будет арестован — политик уже заявил об аппеляции, после этого дело передадут в Верховный суд. Это может занять довольно длинный промежуток времени, что вполне позволит политику выдвинуть свою кандидатуру на выборах, пояснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.
— Речи о его аресте в ближайшее время не идет. Но проблема с тем, что оппозиция может выдвинуть его единым кандидатом от «стола шести», а суд оставит приговор в силе. Тогда оппозиция, сделавшая ставку на Имамоглу, останется без единого кандидата, что еще сильнее расколет ее, — отметил эксперт.
Автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев в беседе с «Известиями» пояснил: позиции Имамоглу после решения суда только укрепились. До сих пор оппозиция не могла решить, кого же выбрать в качестве главного кандидата. «Как говорят в Турции, Эрдоган таким образом сам себе выбрал соперника», — заключил эксперт.
«Не отдавайте желтого быка»
Сразу после оглашения приговора Имамоглу предложил своим сторонникам собраться на площади Сарачхане в центре Стамбула и выразить протест решению суда. «Сегодня нация пострадала», — заявил 14 декабря Имамоглу. На турецком эта фраза звучит еще более живо — Bugün milletin canı yanmış (дословно «Сегодня у нации горит душа»).
«Потому призываю всех собраться в доме нашей нации, на площади Сарачхане», — заявил мэр. Именно она считается главной городской площадкой для проведения демонстраций. 15 июля каждого года на этой площади проходят памятные мероприятия по случаю Дня демократии и национального единства в Турции. Этот праздник был установлен в стране после предотвращения госпереворота в 2016-м.
На этом фоне власти Стамбула 15 декабря решили закрыть некоторые дороги в центральном районе Фатих, где и расположена площадь Сарачхане, чтобы обеспечить безопасность собравшихся. По оценке корреспондента «Известий», к 16 часам на площади собралось порядка 3-4 тыс. человек — несмотря на холодную погоду и дождь. Местные СМИ сообщают, что на митинг пришло до 10 тыс.
По призыву мэра на Сарачхане пришли руководители всех шести оппозиционных партий Турции. В частности, на митинге был глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу — его тоже называют одним из основных конкурентов Эрдогана на предстоящих выборах. Мэр Стамбула — член именно этой партии.
«Национальный альянс (оппозиции) пришел на Сарачхане, чтобы защитить волю 16 млн жителей Стамбула! Наша борьба — это борьба за справедливость», — сказал Кылычдароглу.
Лидер «Партии будущего», экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу, выступая на митинге, заявил: «Национальное единство не может быть достигнуто путем объявления любого, кто думает иначе, террористом».
На сцене для митинга за спинами политиков, как успел заметить корреспондент «Известий», была одна фраза «Народ будет стоять на своей воле». Это отсылка к победе Имамоглу на выборах 2019 года над кандидатом от правящей партии Бинали Йылдырымом и явный намек на политизированность решения суда.
Митинг продлился около двух часов. В районе площади наблюдалось большое количество полиции, но в целом обошлось без столкновений — не в пример митингам на площади Таксим в 2013 году.
Наиболее яркое обращение к Имамоглу сделал экс-глава партии HDP Селахаттин Демирташ, сам находящийся в тюрьме. Он призвал оппозиционных политиков «не выдавать желтого быка». Это фраза из одноименной турецкой сказки, где волки пытаются разобщить стадо быков, но те держатся вместе и отбивают атаки. До тех пор, пока хитрый старый волк не обращается к вожаку бычьего стада: мы, волки, не хотим на вас нападать, мы хотим жить в мире, но вот один из вас — желтый бык — он вызывает наше возмущение и заставляет нас желать вашей крови. Выдайте его нам, и мы успокоимся и не будем нападать на вас. Вожак решает выдать волкам желтого быка, чтобы те успокоились. Стоит ли говорить, что хищники после этого перебили все стадо быков, выменивая у них одного за другим.
Призыв Демирташа мгновенно стал вирусным в турецком Twitter. Другие лидеры оппозиции также отметили, что теперь «стол шести» стал еще более единым в своем противостоянии правящей партии.
Оценка будущего
Яшар Ниязбаев считает, что решение суда приведет к массовым протестам по всей стране.
— Но это будут не стихийные протесты, а те, которые оппозиция будет собирать легально, то есть это не будут запрещенные мероприятия. Очень многие граждане недовольны тем, что происходит, — уточнил эксперт в беседе с «Известиями».
Керим Хас также считает, что протесты будут, но вряд ли они станут массовыми.
— Есть множество причин. Главным для большинства жителей Турции на выборах будет не вопрос ареста Имамоглу, а текущий экономический кризис. К тому же, Имамоглу нельзя назвать единым кандидатом от шести оппозиционных партий — до последнего времени у них сохранялись противоречия, латентное соперничество внутри продолжалось. Наибольшие протестные настроения, конечно, могут быть у сторонников Народно-республиканской партии, особенно в Стамбуле. Но сейчас зима, холодная погода. Поэтому я не ожидаю больших протестов, — констатировал Керим Хас.
Кроме того, протесты не станут массовыми из-за того, что люди боятся реакции властей, считает эксперт.
В последний раз подобного рода волнения в Турции проходили в мае 2022 года, когда тысячи людей вышли на улицы Стамбула, чтобы выступить против судебного приговора в отношении оппозиционного политика Джанан Кафтанджиоглу — ее обвинили в оскорблении президента и приговорили к десяти годам тюрьмы за посты в Twitter.