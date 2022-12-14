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Мэра Стамбула приговорили к тюремному сроку за оскорбление ЦИК

Мэр Стамбула приговорен к 2 годам и 7 месяцам за то, что назвал представителей ЦИК дураками из-за отмены выборов в 2019 году
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Suhui
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В Турции в среду, 14 декабря, суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы за оскорбление представителей Центризбиркома (ЦИК) страны, передал из зала суда турецкий телеканал Haberturk.

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Ранее в среду осужденный призвал стамбульцев собраться в 16:00 по местному времени (совпадает с мск) в районе Сарачхане, где находится мэрия. Отмечается, что в это же время суд собирался для вынесения приговора.

«Каким бы ни было решение суда, жду всех жителей 16-миллионного Стамбула в Сарачхане», — написал он в Twitter.

Слушания по делу были перенесены с 11 ноября на 14 декабря после того, как судья выслушал сторону обвинения, которая настаивала на назначении Имамоглу 4 лет и 1 месяца лишения свободы. На заседание сам мэр в ноябре не явился.

Имамоглу представляет главную оппозиционную в Турции Народно-республиканскую партию (НРП). Дело в отношении него было возбуждено после муниципальных выборов в 2019 году. Он выиграл и первые выборы, прошедшие 31 марта, но они были отменены ЦИК, и вторые, которые состоялись 23 июня. После победы на выборах Имамоглу назвал дураками тех, кто отменил выборы 31 марта.

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