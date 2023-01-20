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Минимум один человек погиб в результате беспорядков у аэропорта в Перу

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Фото: RPP
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В ходе беспорядков у международного аэропорта в городе Арекипа в Перу погиб человек. Об этом в четверг, 19 января, сообщила радиостанция RPP.

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Отмечается, что 30-летнего мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Кроме того, более 10 человек получили различные травмы.

Утром в четверг аэропорт в Арекипе закрыли из соображений безопасности. Через некоторое время в данном районе начали собираться недовольные граждане, некоторые попытались проникнуть на огражденную территорию. Находящиеся внутри полицейские применили слезоточивый газ с целью восстановить порядок. В свою очередь протестующие забрасывали правоохранителей камнями и палками.

Между тем столкновения с участием полиции и местных жителей произошли во многих городах Перу. Так, согласно имеющейся информации, в Лиме пострадали как минимум трое сотрудников органов безопасности.

По данным радиостанции, протестующие требуют отставки президента Дины Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов.

Ранее, 17 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла россиян от посещения Перу, а находящихся на территории страны соотечественников призвала соблюдать осторожность.

7 декабря 2022 года полиция Перу задержала действующего на тот момент президента республики Педро Кастильо, после того как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занялась прокурор Патрисия Бенавидес совместно со специальной группой по борьбе с коррупцией.

В этот же день первый вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве новой главы республики. Протесты в Пуно, Арекипе, Куско и других крупных регионах на юге страны начались после того, как Болуарте пришла к власти.

14 декабря власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в стране на 30 дней из-за протестов.

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