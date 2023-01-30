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Франция и Австралия договорились о производстве снарядов для поставки Киеву

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Cydney Lee
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Франция и Австралия договорились о совместном производстве снарядов для их поставки на Украину. Об этом рассказал министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции в понедельник, 30 января.

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«Вместе с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом мы решили предложить нашу совместную помощь Украине. Речь идет о совместном производстве снарядов калибра 155 мм, которые могут быть направлены Киеву», — сказал он.

Лекорню добавил, что эти снаряды будут произведены в рамках партнерства промышленности двух стран. Со стороны Франции в партнерстве участвует компания по производству вооружений и военной техники Nexter, уточнил он.

До этого, 27 января, газета Il Messaggero написала о планах Франции и Италии отправить на Украину зенитные ракеты Aster 30. Они используются для оснащения систем ПВО SAMP-T. В материале отмечалось, что страны договорились о совместной закупке порядка 700 этих ракет.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Таким образом, 26 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. РФ приняла решение о проведении спецоперации на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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