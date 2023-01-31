Ученые подтвердили у россиян зависимость ожирения от генетики

Ученые подтвердили связь между ожирением и генетикой у россиян. Исследование провели специалисты медико-генетического центра Genotek совместно с Обнинским институтом ядерной энергетики, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании во вторник, 31 января.

В ходе работы были изучены генетические данные 21 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Выборка была составлена на основе клиентской базы компании. Статья опубликована в британском медицинском журнале EJCN (European Journal of Clinical Nutrition).

Ученые задались целью — проверить связь между ожирением и изменениями в пяти генах: IPX3, MC4R, TMEM18, PPARG и FTO. Результаты подтвердили ассоциацию полиморфизмов генов FTO (rs9939609), M4CR (rs17782313) и TMEM18 (rs6548238) с риском ожирения и высоким индексом массы тела (ИМТ). Мутации в данных генах в значительной степени увеличивают риск ожирения и влияют на некоторые процессы в организме человека — например, на чувство голода, насыщения и пищевое поведение.

Как подчеркивают специалисты, ожирение является опасным хроническим заболеванием. На его возникновение влияют не только наследственные факторы, но и образ жизни: низкая физическая активность, частое употребление жирной и высококалорийной пищи, а также алкоголя, высокий уровень стресса и экологические факторы.

Помимо психологических проблем, избыточное отложение жира провоцирует ряд других патологий: со стороны сердечно-сосудистой системы (гипертония, сердечная недостаточность, инсульт, ишемическая болезнь сердца), пищеварительной (желчнокаменная болезнь, цирроз печени, гастриты, панкреатит, неалкогольная жировая болезнь печени), обменных процессов (сахарный диабет II типа), репродуктивной системы (снижение фертильности, синдром поликистозных яичников) и т.д. Кроме того, повышается риск развития онкологических заболеваний: колоректального рака, рака молочной железы, рака щитовидной железы, рака предстательной железы и других.

Ранее в январе ученые Genotek также рассказали об обнаружении у россиян новой генетической мутации, которая связана с депрессией и воспалительными заболеваниями кишечника. Оказалось, что данная мутация встречается у 1 из 10 клиентов (частота — 10,9%).