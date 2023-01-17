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Ученые обнаружили у россиян вызывающую депрессию мутацию

Ученые Genotek нашли новую мутацию, вызывающую депрессию и воспалительные заболевания кишечника
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Фото: Getty Images/AntonioGuillem
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Ученые обнаружили в российской популяции новую генетическую мутацию, связанную с депрессией и воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника). Исследование провели специалисты медико-генетического центра Genotek, национального исследовательского университета ИТМО, медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, а также медицинского исследовательского центра имени А.В. Алмазова. Результаты поступили в редакцию «Известий» 17 января.

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Специалисты проанализировали геномные данные более 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. У каждого из них наличие депрессии определялось с помощью специального опросника (госпитальная шкала HADS). В результате в гене MAGI2 была найдена новая мутация (rs521851), предрасполагающая к депрессии. Оказалось, что она встречается у 1 из 10 клиентов (частота — 10,9%).

Далее ученые установили, что ген MAGI2 имеет связь с поддержанием гомеостаза кишечника, который нарушается при синдроме раздраженного кишечника, а также участвует в нервной взаимосвязи мозга и кишечника (ген показал схожую активность в нейронах мозга и кишечника). Как пояснили эксперты, этот факт указывает на потенциальную связь развития депрессии и нарушением оси мозг-кишечник.

Ранее варианты этого гена показали связь с реакцией на лечение антидепрессантами и сильным уменьшением гиппокампа мозга (участвует в процессах памяти, формирования эмоций и других процессах). Ученым давно известно, что состояние кишечника, а именно его микрофлора, влияет на настроение и психологическое благополучие. Таким образом, результаты научной работы представляют особый интерес в области изучения депрессивного расстройства и воспалительных заболеваний кишечника.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное расстройство кишечника, которое сопровождается проблемами с перевариванием пищи, дискомфортом и болями в животе длительностью более трех месяцев. Синдром часто связывают с психоэмоциональным состоянием человека: повышенной тревожностью, депрессией, расстройством сна и хронической усталостью.

Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Воспалительный процесс может возникать в любых отделах ЖКТ. Одними из провоцирующих факторов патологии являются генетика, вредные привычки и стресс.

По словам ученых, воспалительные заболевания кишечника по своей распространенности уступают другим патологиям желудочно-кишечного тракта, однако по тяжести течения и летальным исходам занимают ведущее место. При этом количество заболевших с годами неуклонно растет во всем мире, особенно в развитых странах.

29 декабря сообщалось, что ученые Genotek в сотрудничестве с несколькими научно-исследовательскими институтами обнаружили у россиян ранее неизвестную мутацию. Так, они установили генетическую причину наследственной патологии, известной как болезнь Шарко – Мари – Тута в ходе диагностики пациентов — 6-летнего мальчика и его отца. Выяснилось, что причиной стала ранее неизвестная мутация в гене MPZ.

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