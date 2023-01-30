В Японии дорожают яйца на фоне птичьего гриппа

В Японии возник дефицит продуктов птицеводства, цены на яйца побили рекорд 30-летней давности. Причиной такого явления стал птичий грипп, который бушует в Стране восходящего солнца, передает телеканал «Известия». Чтобы справиться с массовой вспышкой заболевания, японские власти распорядились забить около 10 млн птиц.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.