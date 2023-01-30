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МВД России зафиксировало снижение числа преступлений в 2022 году

МВД России: в 2022 году число зарегистрированных преступлений в стране снизилось на 1,9%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Число зарегистрированных преступлений в 2022 году в России снизилось на 1,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «МВД Медиа» в Telegram-канале в понедельник, 30 января.

Кроме того, отмечается, что число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 4,1%.

Почти вдвое: в России выросло число сексуальных преступлений против детей
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«Число преступлений против личности сократилось на 5,5%, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 2,8%, изнасилований и покушений на изнасилование — на 4,2%», — говорится в заявлении.

При этом за прошлый год раскрыто более 1 млн преступлений.

«Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств», — указали в МВД.

В конце декабря 2022 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал другие ведомства объединить усилия для борьбы с преступностью среди мигрантов.

В августе сообщалось, что число преступлений, совершенных с помощью информационных технологий, по итогам первого полугодия 2022-го снизилось впервые за пять лет.

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