Колокольцев призвал ведомства объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал другие ведомства объединить усилия для борьбы с преступностью среди мигрантов. Такое заявление он сделал в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета, состоявшегося в понедельник, 26 декабря.

Колокольцев констатировал, что уровень преступности среди иностранцев, приезжающих в РФ, растет. Причем, по его словам, в 80% случаев речь идет о незаконном обороте наркотиков. Он призвал совместными силами ужесточить контроль в этой области.

«По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей», — заявил он.

Министр напомнил, что бенефициарами труда мигрантов в России являются 16 различных ведомств.

Говоря об опасных трендах, сложившихся на сегодняшний день, Колокольцев упомянул либерализацию в ряде государств законодательства о каннабисе, что фактически подрывает основы международной системы контроля за наркотиками.

«На текущий момент почти четверть государств мира заявляет о толерантном отношении к каннабису, относя его к разряду так называемых легких наркотиков. Россия неукоснительно придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли, ее производных и проводит масштабную разъяснительную работу на международных площадках. Принимаемые Российской Федерацией усилия позволили отклонить ряд нарколиберальных инициатив Всемирной организации здравоохранения», — добавил министр.

Участники заседания также сошлись во мнении, что профилактические мероприятия не должны ограничиваться временными рамками нахождения в учреждениях пенитенциарной системы. Не менее важный этап — возвращение к нормальной жизни в обществе, что требует адаптации к новым условиям и полного разрыва с криминальным прошлым.

Исходя из этого на мероприятии были утверждены изменения в Методику мониторинга наркоситуации в стране и одобрен План работы комитета на следующий год.