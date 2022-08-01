Быль и убыль: число преступлений с использованием ИТ упало впервые за 5 лет

Число преступлений, совершенных с помощью информационных технологий, по итогам первого полугодия 2022-го снизилось впервые за пять лет — с 2017-го. Такие данные следуют из статистики МВД, с которой ознакомились «Известия». За минувшие полгода было зарегистрировано 249 тыс. таких дел, что на 8,2% меньше, чем год назад. В ЦБ сообщили, что основным способом обмана граждан по-прежнему остается телефонное мошенничество. Позитивная же динамика объясняется повышением осведомленности людей о методах злоумышленников, а также спадом активности преступников весной на фоне спецоперации, пояснили эксперты на рынке. Однако в будущем, уверены они, эта тенденция вряд ли сохранится.

Повальное снижение

В 2022 году количество преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе пластиковых карт, мобильной связи, компьютерной техники, пошло на убыль впервые с 2017-го, следует из данных МВД. По итогам шести месяцев зарегистрировано 249 тыс. таких деяний, что на 8,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. До этого, согласно статистике ведомства, фиксировался их активный рост: в январе—июне 2018-го к аналогичному периоду предыдущего года на 100,4% (80 тыс. дел), 2019 года — на 46,8% (117,6 тыс.), 2020-го — на 91,7% (225,5 тыс.), 2021 года — на 20,3% (271,1 тыс.).

Быль и убыль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Наряду с просадкой общей статистики отмечается и снижение противоправных деяний по всем наиболее распространенным​ инструментам и методам, используемым злоумышленниками, свидетельствует статистика министерства. Подобное произошло впервые с 2020-го — момента, когда МВД начало вести детальную статистику по преступлениям с применением информационных технологий. До этого времени в отчетности приводились лишь общие данные по таким делам.

Больше всего в абсолютном выражении за год упало количество преступлений с применением пластиковых карт — с 89,9 тыс. до 61,9 тыс. дел. На втором месте — деяния, совершенные с помощью средств мобильной связи, сократившиеся с 108,9 тыс. до 95,1 тыс., или на 12,7%, а на третьем — те, в которых использовалась компьютерная техника. Их число снизилось на 16,4%, до 15,6 тыс., с прошлогодних 18,7 тыс., следует из отчетности. Также просадка наблюдается по преступлениям, совершенным с применением программных средств, фиктивных электронных платежей, а также интернета. «Известия» направили запрос в МВД.

В крупных банках «Известиям» подтвердили снижение активности мошенников. С марта 2022-го зафиксирован спад звонков и операций злоумышленников, отметили в УБРиР. Это связано с уходом международных платежных систем, ограничениями при оплате на зарубежных сайтах и повышенным вниманием правоохранительных органов к любой подозрительной активности, объясняют там. В МТС Банке добавили, что наблюдали рост операций мошенников с помощью методов социальной инженерии в первом квартале этого года, а во втором — просадку.

Быль и убыль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Действительно, в период с конца февраля по начало апреля наблюдалось существенное снижение активности злоумышленников по ряду направлений. На такую динамику повлияло отключение трансграничных платежей по международным картам, а также нахождение существенной доли «бенефициаров» и исполнителей мошеннических схем за пределами РФ, которые на время потеряли возможность работать, — указал директор департамента информационной безопасности «Открытия» Илья Сулоев. — К снижению обращений клиентов в органы может приводить и то, что банкам удается отбить львиную долю атак.

Количество мошеннических атак и операций без согласия клиента в первом полугодии 2022-го уменьшилось, подтвердил и замглавы департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. Он тоже считает, что главной причиной снижения стала внешнеполитическая обстановка.

Борьба с утечками

Ситуация в первом полугодии была неоднородной, оценили в ВТБ: в январе и феврале наблюдался сезонный спад активности мошенников, а в марте она была сильно ниже обычного, но затем атаки вновь возобновились. Начало же лета отметилось резким ростом мошенников в интернете, констатировали в банке. По словам начальника департамента кибербезопасности «Зенита» Олега Волкова, количество операций злоумышленников сохраняется на уровне 2021-го, однако сейчас они начали действовать более агрессивно.

В ЦБ «Известиям» заявили, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан, а телефонное мошенничество — одним из главных каналов. По предварительным данным, в первом полугодии Банк России инициировал блокировку более 190 тыс. мошеннических номеров против 180 тыс. за весь 2021-й, сообщили в регуляторе.

Быль и убыль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Снижение числа преступлений объясняется повышением осведомленности людей о стандартных схемах, используемых мошенниками, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. К тому же в реальности цифры могут быть выше, так как не все эпизоды попадают в статистику и не во всех случаях жертвы сообщают о кражах, указал он.

— Сложно говорить о снижении количества киберпреступлений на фоне общего роста атак по миру. Последние крупные утечки баз данных (например, «Яндекс», «Гемотест», СДЭК) могут подстегнуть злоумышленников к повышению активности, поскольку информация в них вполне может использоваться для проведения последующих социотехнических атак, — подчеркнул аналитик Positive Technologies Федор Чунижеков.

Объективных причин для смены тренда при наличии масштабных утечек информации не видно, согласился и Владимир Ульянов: бороться надо прежде всего с утечками, которые дают мошенникам возможность успешно обманывать людей. Эксперт напомнил, что стоит прекратить любой сомнительный звонок, не выдавать никакую информацию о себе и своих счетах, а также следовать инструкциям третьих лиц. Кроме того, важно разделить сбережения по разным счетам и картам, установив ограничения по операциям, что сократит риски крупной кражи.