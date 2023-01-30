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Австрия и Венгрия отказались отправлять оружие на Украину
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Австрия и Венгрия отказались отправлять оружие на Украину

Министр обороны Венгрии заявил, что Будапешт и Вена не будут поставлять вооружение Украине
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Австрия и Венгрия не будут отправлять оружие на Украину, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки по итогам переговоров с коллегой из Австрии Клаудией Таннер.

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«Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии. Нейтральная Австрия также не посылает оружие в зону боевых действий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Венгрии 30 января.

Помогать украинской стороне отказались и другие страны. Так, Хорватия 26 января выступила против отправки танков на Украину. 29 января стало известно об отказе Италии поставлять наступательные вооружения. Тогда глава итальянского МИДа Антонио Таяни заверил, что «мы никогда не будем отправлять наступательное оружие, потому что мы не воюем с Россией, мы ничего не имеем против русского народа».

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю». Также отмечалось, что поставляемое вооружение не поможет ВСУ провести наступление, а помимо этого, станет законной целью для российских военных.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Данное решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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