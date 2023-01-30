Названы предпосылки потери долларом США статуса мировой валюты

Существуют определенные экономические и политические предпосылки потери долларом США статуса мировой валюты, рассказал «Известиям» 30 января финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. Альтернативной может стать китайский юань, добавил он.

«Заморозка и использование в своих целях золотовалютных резервов России недружественными странами привели к утрате доверия других стран к доллару США и евро. В настоящее время звучат заявления представителей разных стран, что нужно создавать собственные общие валюты и переходить на взаиморасчеты в национальных валютах», — отметил он.

Он напомнил, что еще 18 января министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан заявил, что страна готова проводить расчеты за поставки нефти в валютах, отличных от доллара США. В этом же месяце страны БРИКС предложили инициативу создания общей валюты на основе валютной корзины пяти стран. Также Аргентина и Бразилия задумались о введении общей единой валюты под названием sur для платежей и расчетов при взаимной торговле, помимо аргентинского песо и бразильского реала, подчеркнул Кравцов.

Как уточнил эксперт, Россия уже отказалась от использования евро и доллара в качестве резервной валюты в Фонде национального благосостояния в 2022-м и перешла на формирование своих резервов в золоте и юанях.

В то же время госдолг США растет и равен почти $31,5 трлн. По словам Кравцова, это может привести к мировому кризису, если Федеральная резервная система (ФРС) не найдет выход из сложившийся ситуации к середине года.

«Альтернативной доллару США может стать китайский юань. Китай за последнее время увеличил до рекордных отметок объем физического золота в золотовалютных резервах. Он также создает инфраструктуру для того, чтобы юань стал базовой резервной валютой в мировой финансовой системе», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что юань менее ликвиден и обладает большей волатильностью, чем доллар. Однако, по его мнению, в будущем ситуация поменяется.

«Конечно, полный отказ от доллара невозможен, нельзя полностью игнорировать крупнейшую экономику мира. Просто с течением времени доля в международных расчетах и резервах стран доллара США постепенно будет уменьшаться», — спрогнозировал Кравцов.

По его словам, в качестве новой резервной валюты США могут предложить специальные права заимствования, так как это собственная расчетная единица Международного валютного фонда (МВФ), которой и определятся курс валютной корзиной крупных стран.

«Но в современном мире МВФ уже не выполняет той функции, которая изначально была на него возложена. Он всегда был и остается политическим и экономическим инструментом США для оказания влияния на другие страны», — подчеркнул эксперт.

Как он считает, для дальнейшего развития мировой финансовой системы необходима общая цифровая валюта, которая будет обеспечена, по крайней мере для начала, золотом.

«Возможно, процесс ухода от доллара США будет выглядеть следующим образом: сначала страны будут переходить на расчеты в национальных валютах и будут создаваться отдельные валютные блоки с общей валютой, например как страны БРИКС, постепенно к ним присоединятся другие страны. Позже, скорее всего, китайский юань, обеспеченный золотом, займет первое место в качестве мировой резервной валюты», — предположил Кравцов.

В итоге в мире будет создана цифровая мировая валюта, позволяющая осуществлять справедливый денежный обмен между странами, исключая разделение на бедные и богатые, заключил эксперт.

Накануне член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что политика США в отношении ситуации вокруг Украины может привести к потере долларом статуса мировой валюты.

22 декабря 2022 года посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил мнение, что США вызвали у других стран кризис доверия к доллару из-за частых применений финансовых санкций.

В конце октября старший экономист отдела международных финансов ФРС Колин Уайс сообщил, что существует три сценария развития финансовых событий, при которых снизится роль доллара США как резервной валюты.