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Экономист ФРС Уайс перечислил сценарии снижения роли доллара

Экономист ФРС Колин Уайс: существует три сценария снижения роли доллара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Существует три сценария развития финансовых событий, при которых снизится роль доллара США как резервной валюты. Об этом заявил старший экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колин Уайс, публикация которого появилась на сайте ведомства.

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Автор подчеркнул, что роль доллара в качестве основной резервной валюты — часть превосходства США, которое также заключается в том, что страна является крупнейшей экономикой мира и обладает, по его мнению, самой мощной армией. Он добавил, что на статус любой мировой валюты влияют геополитические факторы: например, страны держат резервы в определенной валюте, так как пользуются гарантиями безопасности страны-эмитента или выражают тем самым поддержку его политическим целям и ценностям.

Для анализа эксперт использовал конфиденциальные данные минфина США об американских финансовых активах, принадлежащих отдельным государствам. По мнению Уайса, повсеместный отказ от доллара по геополитическим причинам маловероятен.

Изучая возможные сценарии сокращения доминирования доллара в качестве мировой резервной валюты, экономист исходил из того, что сокращение использования доллара в торговых счетах по экспорту на 1 процентный пункт (п.п.) ведет к снижению доллара в официальных резервах государства на 0,5 п.п. в пользу юаня.

Как пишет финансист, возможность сокращения долларовых резервов развивающимися странами Африки, Центральной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока (всего 43 страны) высока, так как эти государства не имеют формального военного альянса с США, а даже если имеют связи в обороне, то параллельно работают с Китаем и Россией (один из таких примеров — Индия).

Кроме того, в случае отказа Китая от использования доллара как резервной валюты позиции американского доллара в мировой резервной системе снизятся.

Третьим сценарием он назвал то, что из-за усиления влияния Китая Гонконг ощущает угрозу западных санкций, что может спровоцировать его отказаться от системы привязки его валюты к доллару и перевести часть экспорта в юани по аналогии с рассматриваемыми ранее 43 странами.

Как заключил Уайс, даже в случае реализации сценариев американский доллар сохранит важную роль, его доля в глобальных резервах будет превосходить доли других валют в два и более раза.

19 октября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал «Известиям», что дедолларизация российской экономики идет полным ходом, РФ не нужен доллар США как резервная валюта, отметил он. Вместо этого предлагается как альтернатива аккумулировать средства в валютах дружественных стран, в том числе в китайском юане.

В начале сентября о неизбежности процесса дедолларизации заявил президент России Владимир Путин. Для страны приоритетом является нацеленность на развитие и на реализацию национальных проектов в интересах граждан, а также на сохранение макроэкономической стабильности, отметил он.

8 сентября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в российских резервах будет расти роль юаня. Он отметил, что обычно резервы стран формируются в валютах тех стран, с кем идет активная торговля.

20 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал дедолларизацию приоритетом экономики России. Он указал, что Россия считает важным сделать всё, чтобы действия недружественных стран не сказались на экономическом сотрудничестве внутри СНГ.

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