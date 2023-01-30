Конгрессвумен заявила об угрозе лишить доллар статуса мировой валюты из-за Украины

Политика США в отношении ситуации вокруг Украины может привести к потере долларом статуса мировой валюты, заявила 29 января член палаты представителей конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин.

«Это может привести к тому, что доллар больше не будет мировой валютой. Из-за нашего собственного высокомерия и «борьбы за спасение демократии» на Украине, не входящей в НАТО, Россия под жесткими санкциями доказывает миру, что ей не нужен доллар США или дружба с Вашингтоном, чтобы торговать и процветать», — написала она в Twitter.

Республиканка напомнила, что два года назад все жили в условиях мира во всем мире, а теперь ситуация иная.

«Невинные жертвы — это жители каждой страны, платящие налоги власть имущим. Опосредованная война США с Россией на Украине <...> больше всего выгодна Китаю. <...> Она истощает наши военные ресурсы, вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле, и американцы это не поддерживают», — написала она в Twitter.

Конгрессвумен добавила, что Америка должна немедленно прекратить войну на Украине, отметив, что постоянно голосовала против миллиардов, направленных Киеву под видом помощи.

«Я неоднократно призывала к публичным проверкам, поскольку коррупция в наших $113 млрд известная нашему народу. Результатом будет растрата наших военных запасов и гибель большего числа людей, в то время как Китай поднимется», — написала она в одном из твитов.

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