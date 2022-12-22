В Китае указали на «кризис доверия» к доллару из-за частого применения США санкций
- Новости
- Экономика
- В Китае указали на «кризис доверия» к доллару из-за частого применения США санкций
США вызвали у других стран «кризис доверия» к доллару из-за частых применений финансовых санкций к другим государствам, заявил 22 декабря посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Он указал, что в связи возросшим недоверием к американской валюте страны начали расширять расчеты в национальных валютах.
«Мировая финансовая система от централизованной переходит к многополярной, а частое применение США финансовых санкций вызвало «кризис доверия» к доллару и системе SWIFT. Все страны расширяют расчеты в национальных валютах, изучают возможность создания более стабильных, справедливых и безопасных систем финансовых платежей и расчетов», — указал он в беседе с «РИА Новости».
По мнению Ханьхуэйя, времена господства доллара и финансовой гегемонии США уходят в прошлое.
28 октября российский сенатор Алексей Пушков отметил, что уход от доллара необратим. Он указал, что США слишком агрессивно используют свое положение мирового финансового центра, слишком часто прибегают к санкциям против других стран и заморозке зарубежных активов, чтобы сохранить к себе доверие. По его словам, такие практики сыграют в итоге с США злую шутку: призванные ослабить другие государства, они в итоге ослабят их самих.
15 октября обозреватель газеты The Washington Post Фарид Закария указал, что, вступая в экономическую конфронтацию с Россией, США рискуют лишиться своего влияния на мировом рынке.
До этого, 13 октября, президент РФ Владимир Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран.