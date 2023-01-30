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В США обеспокоились из-за позиции властей по поставкам оружия Киеву
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В США обеспокоились из-за позиции властей по поставкам оружия Киеву

American Spectator: заблуждение Байдена о позиции Путина может привести к эскалации на Украине
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Charles Fultz
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Игнорирование президентом США Джо Байденом позиции президента России Владимира Путина по вопросу новых поставок вооружений Украине может привести к эскалации конфликта и спровоцировать третью мировую войну. Такое мнение высказал декан по академическим вопросам Института мировой политики Эймс Роббинс в статье для American Spectator 29 января.

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«Не дело США учить Путина что ему делать. Он достаточно умен, чтобы понимать свои возможности больше, чем мы их понимаем», — написал обозреватель.

По словам Роббинса, поставки танков Abrams Киеву повлекут за собой эскалацию, поскольку Украина «хочет вернуть себе большую часть территории и оправдать инвестиции западных держав», но Россия не даст ей этого сделать. По словам автора статьи, Вашингтон не учитывает позицию Кремля по этому вопросу.

«Россия считает эти части своей суверенной территорией. Любые атаки на эти районы, с точки зрения Москвы, будут представлять собой прямое наступление против России, что бы ни говорил Байден», — отметил журналист, добавив, что всё это приближает вероятность начала третьей мировой войны.

Ранее в этот же день журналист агентства Bloomberg Панкадж Мишра написал, что страны Запада желают во что бы то ни стало победить Россию и дошли в этом желании до безрассудства. Он отметил, что поставки танков со стороны США и стран НАТО вызывают лишь дальнейшую эскалацию противостояния на территории Украины.

Тогда же замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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