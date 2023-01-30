Страны Запада желают победить президента России Владимира Путина и дошли в этом желании до безрассудства. Об этом 30 января написал журналист агентства Bloomberg Панкадж Мишра.

Автор статьи объясняет, что поставки танков со стороны США и стран НАТО вызывают лишь дальнейшую эскалацию противостояния на территории Украины.

«Такая жажда победить Россию приобретает опасный и безрассудный поворот. Особенно если вспомнить оглушительное фиаско, которыми заканчивались геополитические игры Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», — указано в публикации.

Мишра также указал на то, что руководители западных стран всегда забывают один очень важный исторический урок. противостояния.

«Среди простых исторических уроков, которыми пренебрегают, является то, что правительства повсюду склонны становиться более безрассудными, когда военная эскалация начинает казаться единственным путем к миру», — отметил он.

Ранее, 29 января, издание Global Times заявило, что Украина ведет работу над прямым военным столкновением России и НАТО. Газета указывает на то, что Киев всегда будет прилагать усилия, чтобы заставить своих союзников по НАТО напрямую воевать с российскими войсками в Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить ситуацию.

В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что главной целью правительства Германии является недопущение втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией в конфликте на Украине. Канцлер отметил, что на данный момент прямого участия какой-либо страны НАТО в конфликте нет, и он не допустит эскалации.

До этого, 25 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Столтенберга — это ложь и преступное лицемерие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных