Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не является стороной конфликта на Украине, — это ложь и преступное лицемерие. Об этом 27 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Удивительно, как одни и те же люди серьезно могут говорить о том, что не являются стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолеты. А танки поставлять можно? <…> Танки сами не ездят, это то, что управляется людьми», — пояснила она.

По мнению Захаровой, такие поступки и заявления Запада — это не уход от неудобных тем и вопросов, а прямое и преступное лицемерие.

Ранее, 24 января, на заседании ПАСЕ в Страсбурге глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в ведомстве сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки немецких танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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