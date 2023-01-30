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Global Times указала на попытку Украины спровоцировать прямой конфликт НАТО и РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hesther Ng
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Украина ведет работу над прямым военным столкновением России и НАТО. Об этом 29 января написала китайская газета Global Times.

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«Киев всегда будет прилагать усилия, чтобы заставить своих союзников по НАТО напрямую воевать с российскими войсками в Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить ситуацию. Но Вашингтон не глуп, поэтому он не будет использоваться Киевом, а будет продолжать использовать Киев для подрыва Москвы», — заявил военный эксперт Сун Чжунпин.

По его словам, Россия не будет спокойно смотреть на то, как союзники Украины продолжают вооружать ее.

«Если НАТО будет вмешиваться более непосредственно, то ситуация сразу же превратится в конфронтацию между альянсом и Россией и начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью», — считает эксперт.

При этом он полагает, что заявление председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к конфронтации с Россией является четким сигналом Запада о том, что альянс не будет вмешиваться напрямую, пока Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса.

Также в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что главной целью правительства Германии является недопущение втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией в конфликте на Украине. Канцлер отметил, что на данный момент прямого участия какой-либо страны НАТО в конфликте нет, и он не допустит эскалации.

25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Столтенберга — это ложь и преступное лицемерие.

При этом 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В декабре 2022 года Лавров также заявлял, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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