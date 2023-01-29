Шольц заявил о планах кабмина ФРГ не допустить втягивания НАТО в конфликт с РФ

Главная цель правительства Германии — не допустить втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией в конфликте на Украине. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в беседе с газетой Tagesspigel в воскресенье, 29 января.

«Канцлер Германии, принявший присягу и серьезно относящийся к этому, должен сделать всё, чтобы конфликт России и Украины не превратился в противостояние между Россией и НАТО», — заявил Шольц.

Канцлер отметил, что на данный момент прямого участия какой-либо страны НАТО в конфликте нет и он не допустит эскалации. По его словам, в кабинете министров ФРГ эту позицию «разделяют все до единого», в том числе глава МИДа Анналена Бербок.

«Министр иностранных дел тоже так считает», — сказал канцлер, комментируя недавние слова Бербок о том, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга».

25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Столтенберга — это ложь и преступное лицемерие.

До этого, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В декабре 2022 года Лавров также заявлял, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.