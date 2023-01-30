Один из гуманитарных центров, сотрудники которого каждый день работают на передовой, базируется в Новоайдаре в ЛНР . Называется он «Неравнодушные» и объединяет добровольцев из разных регионов России. Плоды труда этих людей не особо на слуху. Но именно благодаря им зачастую удается обеспечивать самым насущным тех, кто живет в разрушенных кварталах , на линии разграничения, остался без куска хлеба, крыши над головой или человеческого внимания. Во время ликвидации последствий ракетного обстрела больницы города , произошедшего 28 января (14 погибших, 24 раненых), они также не остались в стороне , пришли на помощь в первые полчаса. О том, кто и почему меняет комфортную жизнь на суровые условия в зоне боевых действий , — в материале «Известий».

«Приезжай и делай»

Штаб «Неравнодушных» располагается в обыкновенном складском здании — к слову, всего в нескольких сотнях метров от той самой больницы, которую украинские войска варварски разбомбили «Хаймерсами». Выбор города для гуманитарного центра обусловлен удобной логистикой : на запад — Северодонецк и Лисичанск, на юг — Луганск, на север — Старобельск и Сватово. Куда ни кинь — везде сравнительно близко.

В бетонных комнатах центра зябко. На полу спальники и матрасы. Бронежилеты скопом в углу . Длинный стол, за которым все собираются утром перед выездами и вечером, когда нужно подвести итоги и составить планы на день следующий. Кто-то в этих стенах находится первую неделю, кто-то третий месяц. Каждый приезжает по собственной воле. На свои деньги. До недавнего времени за свой счет было даже питание (в близлежащем кафе), но с декабря этот вопрос удалось решить: завтрак и ужин теперь бесплатные, а обед чаще всего выпадает на дорогу. Негласный принцип живущих здесь (да и сотен других добровольцев): «Хочешь помогать — приезжай и делай» .

Мы видим, как у людей снова загораются глаза Помощь добровольцы привозят людям, живущим в таких кварталах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

По словам руководителя «Неравнодушных» ростовчанина Юрия Мезинова (с ним мы еще в мае привозили гуманитарку в горящий Мариуполь), ежедневно из Новоайдара в разные концы региона отправляется 2–4 машины . При этом только Луганщиной фронт работ не ограничивается.

— Маршруты — от Соледара в ДНР до Харьковской области, где стоят наши войска, — объясняет Юрий. — Помощь — гражданским и военнослужащим.

И приводит примеры: несколько недель назад с наступлением сильных холодов на одном из участков передовой понадобилось пускозарядное устройство для танков, выручили. Или новый 3D-принтер (прежний сломался) для изготовления в Донецке хвостовиков для гранат ВОГ. Также удалось найти, производство не остановилось. Переводят средства гуманитарщикам такие же неравнодушные со всей страны.

Шурик и Лариса

Мирные адресаты волонтеров в первую очередь старики . Если приехать в пострадавший город или прифронтовое село, то на улицах видишь в основном только их — пожилых людей, которым в отличие от молодых некуда выезжать или не хватило смелости и сил.

Мы видим, как у людей снова загораются глаза Разгрузка гуманитарной помощи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Наша задача — привозить необходимое. А еще находить тех, кому помощь по-настоящему нужна . Обойти округу, выявить того, кто, быть может, погибает без лекарств или замерзает в каком-то закутке в одиночестве, — рассказывает куратор «Неравнодушных» Дарья Ланько, доброволец из Таганрога. — Многие ведь не признаются или стесняются. А те, кто требует громче всех, на поверку, оказывается, часто живут совсем неплохо .

В каждом населенном пункте регулярно удается отыскать вот таких «молчащих».

— Так, например, мы нашли инвалида в Северодонецке — Шурика, мужчину без ног, — объясняет Даша. — Он ничего никогда не просил, а на деле замерзал от холода . Мы привезли ему теплую куртку, обогреватель, продукты. Или Ларису — удивительно красивую женщину, лежащую после инсульта под присмотром дочери, пребывающую в глубокой депрессии . Мы посетили ее несколько раз, привезли одеяло, халат, другие вещи, постарались подбодрить. И она сказала нам, что для нее очень дороги оказались эти визиты. Мы видим, как у нее, да и других людей, потихоньку снова загораются глаза…

«Еду на восток, а надо на запад»

Каждый день в коридоре гумцентра сортирует лекарства и раскладывает их по мешочкам-аптечкам волонтер Ольга Мельникова. По профессии она врач-терапевт. Из Владимира.

— Еще летом поняла, что надо ехать . У нас с мужем на Алтае туристическая база, сразу вырваться не смогли. Я увидела по телевизору сюжет о катастрофической ситуации в Рубежном, где в подвалах сидят старики, а врачей нет, лечить их некому. Помню, как раз вылетала в Горно-Алтайск и думала: «Мне на запад надо, а я еду на восток…»

В ЛНР супружеская пара приехала 5 января. Собираются задержаться здесь до середины февраля.

Мы видим, как у людей снова загораются глаза Северодонецк, дворы, в которых продолжают жить люди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

На добровольном попечении Ольги — сотни больных людей, живущих в разрушенных городах. Или в селах, куда из-за опасных условий не приезжает ни «скорая», ни дежурные доктора . Каждый день у нее рейс в одну из точек на карте. На плечах — бронежилет. С собой набор медикаментов: жаропонижающие, антибиотики, противопростудные, сердечные и так далее. На месте — прием без перерыва, часто до темноты.

— Вчера были в Волчеяровке (поселок, через холм от которого позиции ВСУ. — «Известия»), — делится Ольга. — Сегодня отправляемся туда же.

Другой волонтер — 44-летний Михаил Хабаров из Москвы. Горный спасатель, проработавший много лет в Приэльбрусье . В Новоайдаре он неделю. За это время успел объехать несколько населенных пунктов с адресной помощью. А еще наведаться к мобилизованному двоюродному брату, который служит мотострелком и стоит сейчас в Сватово.

— Очень теплая встреча, — делится Михаил. — Письмо, весточка от близких, а уж тем более визит родного человека — действительно самое дорогое для солдата.

Об опыте недельного пребывания в Донбассе Михаил высказывается так:

— Я бы советовал всем, особенно критиканам или диванным аналитикам, побывать здесь. Просто понюхать этот воздух. Посмотреть в глаза людей . Энергия напряженности и сосредоточенности здесь такая, что ее ножом резать можно. Половина вопросов сразу отпадает.

Мы видим, как у людей снова загораются глаза Добровольцы — Галина из Мордовии и Михаил из Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«Я тебя, Даша, ждала очень»

Среди тех, кто живет в гумцентре, не только добровольцы . Дядя Саша, его жена Юля и младший сын Дима — уроженцы деревеньки Полтава, что в 10 км от границы с Харьковской областью. Накануне Нового года мина ВСУ попала к ним прямо в дом. Семья выжила, но старшего сына тяжело ранило — осколок впился в шейный позвонок.

Парня гуманитарщики вывезли в больницу в Луганск, где врачи ввели его в искусственную кому. А отцу, матери и младшему брату нашли место у себя в Новоайдаре . На днях раненого мальчишку (которому наконец стало лучше) удалось отправить с мамой в Ростов, а оттуда бортом МЧС — в госпиталь в Москву.

Еще одна жительница гумцентра — 82-летняя Вера Федоровна. Она из Приволья, что по соседству с Рубежным. Разыскать ее попросили родственники из Ленинградской области.

Как рассказывает Дарья Ланько, волонтеры съездили в Приволье, нашли старушку, живущую в квартире в пустой двухэтажке без воды и света. Но та сначала отказалась выезжать: «Тут дом, тут сын похоронен…»

Спустя два месяца наведались к ней снова и не узнали бабушку.

Мы видим, как у людей снова загораются глаза Одна из задач — найти тех, кому помощь по-настоящему требуется Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Она была исхудавшая, бледная, испуганная. И сказала мне: «Я тебя, Даша, ждала очень!» — рассказывает девушка.

Выяснилось, что в богом забытом месте двое жителей — мужчина и женщина — стали обирать и обижать оставшихся стариков.

— Бить. Забирать то, что им нужно. Входить к ним в дома в любое время суток, когда пожелают, — продолжает волонтер. — Так избили и Веру Федоровну. И ввели в страх всех остальных.

Старушку немедленно вывезли в гумцентр. Сообщили о происходящем соответствующим органам. Саму Веру Федоровну в день нашего приезда отправили в Ростов, а оттуда на поезде в Петербург, где ее должны встретить родственники.

Сергей Прудников, Новоайдар