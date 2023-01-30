Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на неспособность новых поставок оружия Киеву изменить ход конфликта
Мир
В Турции допустили отдельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Канцлера ФРГ Шольца вывел из себя вопрос о поставках Украине истребителей
Армия
В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей
Армия
В ДНР заявили о ведении огня украинскими боевиками из многоэтажных домов в Угледаре
Мир
Украинский телеканал сообщил о взрывах в Николаевской области
Политика
В ГД назвали пропагандисткой уловкой план Украины вступить в Евросоюз за два года
Мир
В Кремле осудили удары по оборонной инфраструктуре Ирана
Политика
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах РФ ракетным ударом
Мир
В МИД России осудили атаки беспилотников на оборонное предприятие в Иране
Происшествия
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Происшествия
Более 10 домов повреждены в Алчевске ударом украинских боевиков из HIMARS

Chery сертифицировала в РФ вторую модель бренда Omoda

0
Фото: autohome.com.cn
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Chery получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на вторую модель своего суббренда Omoda, седана S5. Об этом 30 января сообщил портал Quto.

Красное на черном: как едут яркие кроссоверы из Китая
Тест-драйв Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray Nero

Седан Omoda S5 известен в Китае как Chery Arrizo 6 Pro. Габаритная длина четырехдверной машины составляют 4644×1814×1493 мм. Размер колесной базы равен 2650 мм. Под капотом переднеприводной машины расположен полуторалитровый двигатель мощностью 113 л.с., который будет работать с вариатором. Согласно сертификационным документам, заправлять автомобиль можно бензином АИ-92.

В базе модель оснащена климат-контролем, ABS, аудиосистемой, подогревом передних сидений, подушками безопасности, противоугонной системой с иммобилайзером, а также электрическими стеклоподъемниками.

Дорогим комплектациям будет положена камера заднего вида, круиз-контроль, электропривод передних кресел, датчики парковки, беспроводная зарядка для смартфона, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, люк в крыше, а также подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Ожидается, что премьера седана Omoda S5 на российском рынке состоится в ближайшее время.

11 января «Автостат» сообщил, что в 2022 году россияне приобрели рекордное количество китайских автомобилей: было куплено 121,8 тыс. новых легковых машин китайских брендов. По сравнению с 2021 годом объем покупок китайских авто вырос на 7%, а доля «китайцев» в 2022 году выросла с 7,5 до 19,4%. Самой популярной китайской маркой в РФ стала Chery, 39,3 тыс. авто. На втором месте оказалась продукция бренда Haval — 4,1 тыс. машин. На третьем месте оказался бренд Geely, 26,7 тыс. штук.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023