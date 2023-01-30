Chery сертифицировала в РФ вторую модель бренда Omoda
Компания Chery получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на вторую модель своего суббренда Omoda, седана S5. Об этом 30 января сообщил портал Quto.
Седан Omoda S5 известен в Китае как Chery Arrizo 6 Pro. Габаритная длина четырехдверной машины составляют 4644×1814×1493 мм. Размер колесной базы равен 2650 мм. Под капотом переднеприводной машины расположен полуторалитровый двигатель мощностью 113 л.с., который будет работать с вариатором. Согласно сертификационным документам, заправлять автомобиль можно бензином АИ-92.
В базе модель оснащена климат-контролем, ABS, аудиосистемой, подогревом передних сидений, подушками безопасности, противоугонной системой с иммобилайзером, а также электрическими стеклоподъемниками.
Дорогим комплектациям будет положена камера заднего вида, круиз-контроль, электропривод передних кресел, датчики парковки, беспроводная зарядка для смартфона, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, люк в крыше, а также подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Ожидается, что премьера седана Omoda S5 на российском рынке состоится в ближайшее время.
11 января «Автостат» сообщил, что в 2022 году россияне приобрели рекордное количество китайских автомобилей: было куплено 121,8 тыс. новых легковых машин китайских брендов. По сравнению с 2021 годом объем покупок китайских авто вырос на 7%, а доля «китайцев» в 2022 году выросла с 7,5 до 19,4%. Самой популярной китайской маркой в РФ стала Chery, 39,3 тыс. авто. На втором месте оказалась продукция бренда Haval — 4,1 тыс. машин. На третьем месте оказался бренд Geely, 26,7 тыс. штук.