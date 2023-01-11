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Названы самые популярные у россиян китайские машины в 2022 году

«Автостат»: по итогам 2022 года самой популярной китайской маркой в РФ стала Chery
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В 2022 году россияне приобрели рекордное количество китайских автомобилей: было куплено 121,8 тыс. новых легковых машин китайских брендов. По сравнению с 2021 годом объем покупок китайских авто вырос на 7%, а доля «китайцев» в 2022 году выросла с 7,5 до 19,4%, сообщило 11 января агентство «Автостат».

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Специалисты отметили, что самой популярной китайской маркой в РФ стала Chery. В 2022 году жители РФ стали обладателями 39,3 тыс. новых автомобилей этого бренда. На втором месте оказалась продукция бренда Haval: 34,1 тыс. авто. На третьем — Geely: 26,7 тыс. штук. Эксперты уточнили, что на эти три марки пришлось 82% всех купленных новых китайских легковых машин в 2022 году.

На четвертой строчке рейтинга расположился бренд Exeed (2,1 тыс. авто), который продемонстрировал наилучший рыночный рост (в 4,5 раза) среди всех «китайцев». Замкнул пятерку лидеров Changan с результатом 2550 машин. Далее следуют JAC (1727 авто), Great Wall (1476 машин) и FAW (1405 автомобилей).

Специалисты отметили. что на девятой позиции рейтинга оказался бренд Omoda (1239 авто), продажи автомобилей которого стартовали лишь в октябре 2022 года. Результаты остальных китайских марок составили менее 500 единиц, а топ-10 самых популярных китайских марок в России закрыл GAC, 487 машин.

29 декабря «Автостат» сообщил, что кроссоверы Chery Tiggo 4 и Changan CS35 оказались самыми ликвидными китайскими автомобилями в России. Через три года после покупки у Chery Tiggo 4 с двухлитровым мотором и коробкой «автомат» показатель остаточной стоимости составил 135,9%. Владельцы трехлетнего кроссовера марки могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен. Вторым по ликвидности авто из Китая стал Changan CS35 с мотором объемом 1,6 л и «автоматом». Его показатель остаточной стоимости — 132%.

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