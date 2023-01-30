МИД РФ не исключил эскалации ситуации на Корейском полуострове

Эскалация на Корейском полуострове вполне вероятна, если США вместе с Южной Кореей и Японией продолжат конфронтационный курс. Однако Москва надеется, что ситуация не дойдет до опасной черты. Об этом заявили 30 января в МИД РФ.

«При сохранении подобного конфронтационного курса вполне вероятна и дальнейшая эскалация. <...> Впрочем, надеемся, что до опасной черты ситуация не деградирует и все заинтересованные стороны придут к пониманию безальтернативности политико-дипломатического способа урегулирования комплекса проблем Корейского полуострова путем выхода на компромиссные договоренности», — говорится в опубликованных на сайте МИДа ответах, подготовленных к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что «особенно неприятные последствия принесло бы возвращение на юг Корейского полуострова американского ядерного оружия. Этот шаг неизбежно пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и, по мнению МИДа, Китая.

Также в МИДе указали, что причиной развития событий по негативному сценарию было и остается нежелание США и их союзников вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности. Вместо этого Вашингтон продолжил наращивать санкционно-силовое давление на Пхеньян.

«Эту крайне неразумную политику американцев теперь поддерживают не только в Токио, где склонны к дестабилизации ситуации на Корейском полуострове, но и в Сеуле», — говорится в сообщении.

3 января замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что всем заинтересованным в корейском урегулировании придется приложить больше усилий для того, чтобы вновь наладить конструктивный диалог. Он отметил, что еще в 2019 году США могли добиться от КНДР согласия на демонтаж ключевых объектов ядерного потенциала в обмен на снятие ряда санкций, однако упустили эту возможность. Если раньше Пхеньян допускал возможность разоружения в одностороннем порядке, то сейчас его позиция будет куда менее гибкой, указал Рябков.

В тот же день в офисе президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщили, что страна ведет переговоры с США по обмену информацией и совместной реализации планов, связанных с ядерными учениями.

1 января минобороны Южной Кореи предупредило власти КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует падение режима. В министерстве обратились к Пхеньяну, призвав вернуться на путь денуклеаризации. В этот день глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

В ответ на это представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в прошлом году КНДР запустила 70 баллистических ракет.