В МИД РФ оценили перспективы дипломатии в корейском урегулировании

На сегодняшний день оппонентам КНДР придется приложить больше усилий для того, чтобы вновь наладить конструктивный диалог. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в разговоре с ТАСС во вторник, 3 января.

«Всем заинтересованным в корейском урегулировании сторонам следует осознать, что возвращение к «дипломатии саммитов» образца 2018–2019 годов, когда КНДР совершала инициативные и безответные жесты доброй воли визави своих оппонентов, уже невозможно», — отметил он.

По словам Руденко, еще в 2019 году США могли добиться от КНДР согласия на демонтаж ключевых объектов ядерного потенциала в обмен на снятие ряда санкций, однако упустили эту возможность. Если раньше Пхеньян допускал возможность разоружения в одностороннем порядке, то сейчас его позиция будет куда менее гибкой.

Впрочем, стороны всё еще могут найти компромисс, если Запад откажется от политики силового давления и продемонстрирует готовность к взаимовыгодному сотрудничеству. В таком случае законные опасения всего региона будут разрешены за счет предоставления юридических и физических гарантий безопасности.

«Соответствующие идеи, кстати, отражены в совместных российско-китайских дипломатических инициативах, в том числе в плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова», — добавил собеседник агентства.

Ранее, 1 января, глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.

В свою очередь представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР нарастить ядерный потенциал. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.