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В Ставропольском крае возбудили дело о бандитизме на вора в законе Умара Белого

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Фото: ТАСС/Игорь Меркулов
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В Ставропольской крае на криминального авторитета Умара Сулбанова, известного как Умар Белый, 30 января завели уголовное дело.

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По данным «Известий», вора в законе и его двух подельников подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 209 («Бандитизм»), ч. 3 ст. 163 («Вымогательство») и ч. 4 ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Ранее Умар Белый уже был приговорен к 15 годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство.

В 2013 году Умар Белый получил статус вора в законе по рекомендациям Аслана Усояна (Дед Хасан), Темури Мирзоева (Тимур Свердловский) и Бахтиера Кадратуллаева (Бахти Ташкентский).

Ранее, 11 января, авторитета Константина Найбауэра по прозвищу Костя Канский приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

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