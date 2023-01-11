Криминального авторитета Костю Канского приговорили к восьми годам колонии

Криминального авторитета Константина Найбауэра по прозвищу Костя Канский приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщили 11 января в прокуратуре Красноярского края.

Красноярский краевой суд признал его виновным по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Согласно материалам суда, Найбауэр занимает высшее положение в преступном мире с 1997 года, причисляя себя к категории «воры в законе». На протяжении этого времени он управлял криминальной средой, пропагандировал среди преступников нормы поведения и традиции, а также решал конфликты и применял меры ответственности к провинившимся.

«Свое влияние в криминальном сообществе злоумышленник использовал в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Красноярского края», — сообщили в ведомстве.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Найбауэр был задержан в Красноярске в октябре 2019 года.

В июне прошлого года экстрадированный в Россию из Польши криминальный авторитет Олег Пирогов по прозвищу Циркач получил восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима «за занятие высшего положения в преступной иерархии».

В течение десяти лет, с 2011 по 2021 год, он создавал условия для совершения преступлений в Подмосковье, сращивал усилия оргпреступности.