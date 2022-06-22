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Криминального авторитета Циркача осудили в Подмосковье на восемь лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экстрадированный в Россию из Польши криминальный авторитет Олег Пирогов по прозвищу Циркач получил восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима «за занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом 22 июня сообщила на своем сайте прокуратура Московской области.

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«Судом установлено, что 12 мая 2011 г. Пирогов по прозвищу Циркач, находясь в г. Москве в ресторане, в соответствии с традициями преступных сообществ подтвердил знание их правил, а также традиций и занял высшее положение в преступной иерархии», — отметили в надзорном органе.

В течение десяти лет, с 2011 по 2021 год Пирогов создавал условия для совершения преступлений в Подмосковье, сращивал усилия оргпреступности и принимал участие в разделе сфер влияния и распределения полученных преступным путем доходов.

Пирогов скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск. В июле 2020 года он был задержан в Польше, в мае 2021 года его конвоировали в Россию.

Суд приговорил Пирогова к восьми годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

В феврале 2022 года обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии россиянин Степан Фурман был экстрадирован из Португалии в Москву. По версии следствия, с 1994 года Фурман, получив уголовный статус «вора в законе», занимал высшее положение в преступной иерархии. В ее составе участники группы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории региона.

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