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Стало известно об ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по ж/д станции в Иловайске

ВСУ нанесли удар по ж/д станции в Иловайске Донецкой области из РСЗО HIMARS
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Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по железнодорожной станции Иловайска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в городской администрации в субботу, 28 января.

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«По предварительным данным, под огонь из РСЗО HIMARS попала железнодорожная станция», — передает ТАСС слова собеседника.
По информации из Telegram-канала Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за 10 минут по Иловайску было нанесено два удара из РСЗО. Обстрелы были зафиксированы в 23:00 и 23:10 мск, ВСУ выпустили в общей сложности семь ракет.

28 января украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол».

За день до этого стало известно, что в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) поселка Новоалександровка Луганской Народной Республики (ЛНР) было повреждено зернохранилище. Со стороны ВФУ было выпущено три ракеты РСЗО HIMARS.

Накануне, 26 января, сообщалось, что ВФУ нанесли три удара за полчаса по территории ДНР из РСЗО. Обстрел начался с 22:05 по Макеевке. ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району города, спустя пять минут ударили по Ясиноватой, выпустив 10 ракет. В 22:30 выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Каштановое в ДНР.

В тот же день глава администрации города рассказал, что боевики ВСУ целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в Донецке. Он также добавил, что ситуация в городе остается сложной.

За прошедшие сутки украинские военные 16 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате атаки были ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Позднее стало известно, что среди пострадавших оказались женщина и ребенок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале 24 февраля принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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