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Мирошник заявил о разборе завалов больницы в Новоайдаре после удара ВСУ

Экс-посол ЛНР Мирошник: из больницы в Новоайдаре проведена эвакуация, идет разбор завалов
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Из больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР) проведена эвакуация, идет разбор завалов. Об этом в субботу, 28 января, заявил бывший посол республики Родион Мирошник.

«Киев открыто наплевал на гуманитарное право», — сказал он ТАСС.

Мрошник отметил, что это уже второй целенаправленный обстрел больниц в ЛНР в 2023 году.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре. В результате 14 человек погибли, еще 24 пострадали. В ведомстве назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В тот же день украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. Как сообщил представитель экстренных служб Херсонской области, ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол». В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделения женской консультации.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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