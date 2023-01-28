Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре

Удар боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике (ЛНР) является чудовищным военным преступлением. Об этом заявил 28 января первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, подчеркнув, что к гибели мирных граждан напрямую причастны США.

«14 мирных жителей погибли в больнице от ракет, поставляемых США. И, как мы знаем это от официальных украинских лиц, цели ударов HIMARS согласованы с Вашингтоном, что делает США прямым соучастником», — указал Полянский на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что американские налогоплательщики должны знать, на что расходуются их средства.

Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что 14 человек погибли в результате попадания снаряда ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS в больницу в Новоайдаре ЛНР. Отмечается, что 24 человека получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как отметили в ведомстве, в больнице Новоайдара многие месяцы гражданские и военные медики оказывали медицинскую помощь местному населению и военнослужащим. В Минобороны РФ назвали удар по больнице тяжким военным преступлением киевского режима.

В этот же день стало известно, что украинские войска обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке. ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по больничному городку завода «Сокол», указал представитель экстренных служб Херсонской области.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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