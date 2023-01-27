Бразилия отказала ФРГ в поставке снарядов к танкам Leopard для Киева
Бразилия отклонила просьбу немецкого правительства о поставке боеприпасов для танков Leopard. Соответствующий приказ издал 27 января президент страны Луис Инасиу да Силва.
«Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Чтобы сохранить нейтралитет и не провоцировать россиян, президент отклонил просьбу Германии», — говорится в публикации газеты Folha de Sao Paulo.
По данным СМИ, решение отказать Берлину приняли неделю назад, когда бразильский лидер встречался с министром обороны Жозе Мусио Монтейро накануне отставки главкома сухопутных войск Жулио Сезара Арруды. Там они обсуждали поставку партии боеприпасов для танков Leopard-1 стоимостью около $4,9 млн.
Отмечается, что именно Арруда на встрече подчеркнул, что «не стоит провоцировать русских», дополняет «Газета.Ru».
На вооружении бразильской армии находится 261 танк Leopard 1, при этом она сама производит для них снаряды калибра 105 мм.
25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.
Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.
24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.
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