В Дании заявили об отсутствии планов поставлять Киеву танки

Дания не планирует поставлять Киеву танки, заявил министр обороны страны Якоб Эллеман-Йенсен в интервью датскому телеканалу TV2.

Он объяснил это тем, что на вооружении Дании стоит всего 44 танка, 14 из которых базируются в балтийских странах вместе с контингентом НАТО. И эти танки необходимы стране в качестве «важный элемент сдерживания».

«Мы должны следить за тем, чтобы был баланс. У нас должна быть возможность обучать солдат в Дании, а для этого нам необходимо техника для их обучения», — подчеркнул Эллеман-Йенсен 25 января.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время Киев не запрашивал у Дании танки. Но если бы такой запрос поступил, то датские власти могли бы его рассмотреть.

27 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками из ФРГ.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

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