Реклама
Прямой эфир
Интернет
Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков
Политика
Новый посол США прибудет в МИД РФ на следующей неделе
Мир
В Евросоюзе заявили о праве ЮАР на проведение военных учений с Россией
Мир
В МИД РФ назвали ложью слова генсека НАТО о неучастии в украинском конфликте
Экономика
Российские банки в 2022 году получили прибыль в 203 млрд рублей
Туризм
«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить границу континентального шельфа в Арктике
Мир
В Дании заявили об отсутствии планов поставлять Киеву танки
Спорт
Джокович вышел в финал Australian Open и побил рекорд по числу побед подряд
Экономика
В ЦБ спрогнозировали рост ипотечного и потребительского кредитования в России
Мир
В Германии отвергли возможность предоставления боевой авиации Киеву
Мир
Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана в связи с нападением на посольство в Тегеране
Сюжет:

В Дании заявили об отсутствии планов поставлять Киеву танки

Министр обороны Дании Эллеман-Йенсен: поставки Киеву танков не планируются
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дания не планирует поставлять Киеву танки, заявил министр обороны страны Якоб Эллеман-Йенсен в интервью датскому телеканалу TV2.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

Он объяснил это тем, что на вооружении Дании стоит всего 44 танка, 14 из которых базируются в балтийских странах вместе с контингентом НАТО. И эти танки необходимы стране в качестве «важный элемент сдерживания».

«Мы должны следить за тем, чтобы был баланс. У нас должна быть возможность обучать солдат в Дании, а для этого нам необходимо техника для их обучения», — подчеркнул Эллеман-Йенсен 25 января.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время Киев не запрашивал у Дании танки. Но если бы такой запрос поступил, то датские власти могли бы его рассмотреть.

27 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками из ФРГ.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023