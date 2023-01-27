Уголовное дело возбудили по факту гибели семьи в Якутии

Супруги и их пятилетняя дочь погибли в результате пожара в частном доме в Якутии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в селе Майя в Мегино-Кангаласском районе 26 января. Во время тушения были обнаружены тела 27-летнего мужчины, его 22-летней супруги и пятилетней девочки. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Место происшествия осмотрели сотрудники следственно-оперативной группы. Назначена пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинское исследование для установления точной причины пожара. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), уточняет ИА SakhaNews.

Днем ранее сообщалось о возгорании 11 квартир в доме в Махачкале. Причиной пожара стало высокое давление газа.