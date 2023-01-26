В Махачкале 11 квартир загорелись из-за высокого давления газа. Об этом в четверг, 26 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

В ведомстве пояснили, что сообщения от местных жителей о высоком давлении газа начали поступать в спасательные службы с 12:35. Во всех случаях очаг возгорания находился на кухне.

«В 11 квартирах возникли пожары, в трех из них ликвидированы до прибытия пожарных расчетов», — говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по Дагестану.

В шести квартирах пожарные потушили огонь, еще в двух устранение пожара продолжается.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, в результате инцидента два человека пострадали.

«На этот час одного пострадавшего с ожогами транспортировали в Ожоговый центр РКБ (Республиканской клинической больницы. — Ред.), второй с отравлением угарным газом направлен на госпитализацию в РКБ скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Днем ранее в жилом доме в селе Плещеево в Орловской области произошел пожар. Хозяин дома пытался самостоятельно справиться с огнем, но получил ожоги и был передан медикам. В результате инцидента дом оказался поврежден изнутри на площади 80 кв. м.

Причины произошедшего устанавливаются.