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Пожар в жилом доме произошел в Орловской области

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В жилом доме в селе Плещеево в Орловской области произошел пожар. Об этом в среду, 25 января, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в ночь на среду, в 03:55 в СНТ «Приокский». Через 13 минут на место прибыли пожарные. Дом горел по всей площади изнутри.

Хозяин дома 1958 года рождения пытался самостоятельно справиться с огнем до прибытия спасателей, но получил ожоги и был передан медикам. В дальнейшем от госпитализации он отказался.

В результате инцидента дом оказался поврежден изнутри на площади 80 кв. м. Обрушилась кровля. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее, 24 января, сообщалось о пожаре в жилом доме в Белогорском муниципальном округе Амурской области. Погибли женщина и ее семилетняя дочь.

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