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Женщина и ребенок погибли при пожаре в Амурской области

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Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Белогорском муниципальном округе Амурской области. В результате возгорания погибли женщина и ее семилетняя дочь.

Пожар произошел в селе Междугранка в ночь на 24 января. Во время тушения были обнаружены тела женщины и ребенка. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Об этом пишет ИА PriamurMedia.

Следователи напоминают, что во время аномальных морозов пожары часто возникают из-за нарушений в эксплуатации отопительных приборов и печей, а также перегрузки электрической сети. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность.

Утром 23 января пожар разгорелся в частном доме в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. Три человека погибли.

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