Нападение на посольство Азербайджана в Иране. Главное

Утром в пятницу, 27 января, вооруженный мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана в Иране — есть погибший и пострадавшие. Злоумышленник на данный момент задержан. Всё, что известно о происшествии к этому часу, — в материале «Известий».

Что известно о нападении на посольство Азербайджана в Иране

Злоумышленник атаковал посольство, располагающееся по адресу: дом 16 на улице Ростована, в Тегеране в 8:30 (7:30 мск). Преступник был вооружен автоматом Калашникова. В здание дипмиссии мужчина вошел вместе со своими детьми. Он уничтожил пост охраны, прежде чем на место прибыла полиция.



В результате нападения погиб начальник службы безопасности дипведомства Орхан Аскеров, пишет агентство Trend. Еще двое охранников здания получили ранения. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Преступника удалось задержать. Мужчина объяснил свои действия личными мотивами и семейными проблемами. Правоохранительные органы ведут расследование нападения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее террористическим актом. Персонал посольства готовится к эвакуации.

Видео происшествия

Между тем в Сети уже появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент нападения. На записи видно, как разъяренный мужчина врывается в здание посольства и открывает огонь. Один из сотрудников попытался помешать ему.

Реакция Москвы

Произошедшее уже прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова . Она отметила, что в Москве шокированы нападением и выразила поддержку и соболезнования азербайджанским дипломатам.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!» — написала она в своем Telegram-канале.