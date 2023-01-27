Начальник охраны убит при нападении на посольство Азербайджана в Тегеране

Неизвестный напал на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате погиб начальник охраны. Об этом 27 января сообщили на официальном сайте МИДа республики.

Нападение произошло утром, около 8:30 по местному времени. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Еще двое охранников были ранены при предотвращении нападения.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших стабильно. На данный момент азербайджанская сторона расследует произошедшее.

Ранее, 25 января, СМИ сообщили о том, что подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой премьер-министру Испании Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде задержан. Им оказался 74-летний испанец, в его доме будут проведены обыски. Подозрительная корреспонденция была перехвачена правоохранительными органами, об этом стало известно 16 декабря.

17 ноября 2022 года директор департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев сообщил о двух попытках нападения на посольство России в Польше 12 ноября. По его словам, через ограду посольства неизвестные бросили файеры и бутылки с зажигательной смесью.