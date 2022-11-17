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Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше

На посольство России в Польше дважды пытались напасть 12 ноября

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski
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На посольство России в Польше 12 ноября дважды пытались напасть неизвестные. Об этом 17 ноября сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Полиция пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников», — сказал он в ходе брифинга.

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Нечаев заявил, что ситуация, когда в центре Варшавы происходит нападение на диппредставительство, вызывает тревогу. Он отметил, что Польша не выполняет своих обязательство по обеспечению безопасности.

«Призываем польскую сторону обеспечить безопасность российских дипломатических и консульских миссий в Польше и гарантировать неприкосновенность наших загранучреждений от противоправных посягательств, требуем от компетентных органов Польши расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности», — сказал дипломат.

Ранее, 9 мая, на посла Сергея Андреева, его супругу и группу дипломатов было совершено нападение. В этот день в Варшаве их поджидали поляки и украинцы, они преградили путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили россиян красной жидкостью. Рядом завязалось несколько потасовок. Инцидент произошел в ходе церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов.

В тот же день российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ.

19 мая Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на Андреева 9 мая. Сообщалось, что к нему имеет отношение гражданка Украины Ирина Земляна и другие неустановленные лица.

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