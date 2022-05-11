Москва потребовала от Варшавы извинений после инцидента с послом РФ

Российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат в День Победы. Данное заявление было оглашено вызванному в среду в МИД РФ послу Польши в России Кшиштофу Краевскому, сообщили в ведомстве 11 мая.

«Налицо грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств — не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов. К. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — заявили в российском ведомстве.

Отмечается, что решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на требования Москвы.

Посла, его супругу и группу дипломатов 9 мая поджидали в Варшаве возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Сам посол отмечал, что не пострадал. Он также заявил, что местные польские власти дискредитировали себя реакцией на нападение в День Победы. Помимо этого, он предположил, что подготовка к нападению на него могла осуществляться совместно с польскими спецслужбами.

После этого инцидента Москва выразила решительный протест польским властям. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

Однако на следующий день заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в Варшаве хотели закрыть тему нападения на посла России Сергея Андреева, ограничившись выражением сожаления.

Российская дипмиссия в Польше в День Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, планировала организовать ежегодную акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище солдат Советского Союза. Соответствующее письмо с запросом было направлено в мэрию Варшавы. Однако МИД Польши уведомил российское посольство нотой, что не рекомендует дипмиссии проведение церемонии возложения венков и цветов, а также «Бессмертного полка».