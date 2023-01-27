Напавший на посольство Азербайджана в Иране назвал свои мотивы

Мужчина, задержанный ранее в пятницу, 27 января, за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, назвал в качестве мотива личные и семейные проблемы. Известно, что злоумышленник вошел в диппредставительство с двумя своими детьми. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Мужчина атаковал посольство, располагающееся по адресу дом 16 на улице Ростована в Тегеране в 8:30 (7:30 мск). Преступник был вооружен автоматом Калашникова. Он уничтожил пост охраны, прежде чем на место прибыла полиция.

В результате нападения погиб начальник службы безопасности дипведомства Орхан Аскеров, пишет агентство Trend. Еще двое охранников здания получили ранения, передает НСН. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Стрелявший сразу же был задержан.

МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране, а также выразил надежду на то, что все виновные в этом будут наказаны, сообщает телеканал «360».