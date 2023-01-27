МИД РФ выразил надежду на наказание виновных в нападении на посольство Азербайджана

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране, а также выразило надежду на то, что все виновные в этом понесут наказание. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ведомства.

«Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. <…> В результате погиб один сотрудник азербайджанской дипмиссии, еще двое его коллег получили ранения. Нападавший задержан полицией Тегерана, ведется расследование. Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности», — указано в сообщении.

Министерство также подчеркнуло, что это нападение является доказательством важности обеспечения властями страны пребывания безопасности работы дипломатических миссий других стран, как это было указано в Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Утром 27 января в тегеранской полиции заявили, что мужчина с двумя детьми зашел в здание диппредставительства Азербайджана и открыл огонь из огнестрельного оружия. По последним данным, один человек погиб — это был начальник охраны посольства, еще два сотрудника получили ранения.

Нападавший был задержан на месте. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными проблемами.