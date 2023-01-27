Напавший на посольство Азербайджана в Тегеране задержан

Полиция задержала мужчину, напавшего утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране (Иран). Об этом сообщает местное агентство Tasnim.

Как сообщили в тегеранской полиции, утром мужчина с двумя детьми зашел в здание диппредставительства Азербайджана и открыл огонь из огнестрельного оружия. По последним данным, один человек погиб — это был начальник охраны посольства, еще два сотрудника получили ранения.

Нападавший был задержан на месте. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными проблемами.

МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство. Как указала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва шокирована произошедшим.