МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана
Москва шокирована нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе которого погиб сотрудник охраны. Об этом в пятницу, 27 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!» — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено утром 27 января около 8:30 по местному времени. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Еще двое охранников были ранены при попытке предотвратить нападение.
В дипмиссии сообщили, что состояние пострадавших стабильно. Охрана дипломатических ведомств Азербайджана в Иране усилена.
Позднее агентство Tasnim сообщило о задержании мужчины, совершившего вооруженное нападение на посольство.
Ведется расследование произошедшего.