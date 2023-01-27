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МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана

Захарова: Москва шокирована нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого убит сотрудник охраны
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Фото: соцсети
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Москва шокирована нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе которого погиб сотрудник охраны. Об этом в пятницу, 27 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено утром 27 января около 8:30 по местному времени. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Еще двое охранников были ранены при попытке предотвратить нападение.

В дипмиссии сообщили, что состояние пострадавших стабильно. Охрана дипломатических ведомств Азербайджана в Иране усилена.

Позднее агентство Tasnim сообщило о задержании мужчины, совершившего вооруженное нападение на посольство.

Ведется расследование произошедшего.

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