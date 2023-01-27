Появились кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Опубликованы кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

На них видно, как мужчина с оружием в руках врывается в здание и начинает стрелять. Затем один из сотрудников посольства начинает с ним бороться, пытаясь остановить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала видео. «Сотрудник охраны азербайджанского посольства сражался как лев», — написала она в своем Telegram-канале.

Утром 27 января в тегеранской полиции заявили, что мужчина с двумя детьми зашел в здание диппредставительства Азербайджана и открыл огонь из огнестрельного оружия. По последним данным, один человек погиб — это был начальник охраны посольства, еще два сотрудника получили ранения.

Нападавший был задержан на месте. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными проблемами.

МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство. Как указала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва шокирована произошедшим.