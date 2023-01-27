Алиев расценил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране как теракт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января осудил вооруженное нападение на посольство республики в Тегеране, расценив его как теракт.

«Решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране <...> Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима!» — написал Алиев в Twitter.

Также известно, что Азербайджан готовит эвакуацию сотрудников посольства в Иране. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, эвакуация пройдет в ближайшее время.

Утром 27 января в тегеранской полиции заявили, что мужчина с двумя детьми зашел в здание диппредставительства Азербайджана и открыл огонь из огнестрельного оружия. По последним данным, один человек погиб — это был начальник охраны посольства, еще два сотрудника получили ранения.

Злоумышленника задержали на месте. Своим мотивы он объяснил проблемами личного характера. МИД РФ выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране, а также выразил надежду на то, что все виновные в этом будут наказаны.